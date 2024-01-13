«Краснодар» собирается выкупить вингера «Крыльев Советов»

«Краснодар» намерен во время зимнего трансферного окна усилить фланги атаки.

Цель действующего лидера РПЛ – универсальный вингер «Крыльев Советов» Роман Ежов.

Также краснодарцам предлагают выкупить у «Крыльев» Бенхамина Гарре за 8 миллионов евро.

Приобретение Ежова обойдется гораздо дешевле – в 120 миллионов рублей. Это отступные в его контракте.