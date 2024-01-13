«Краснодар» собирается выкупить вингера «Крыльев Советов»

«Краснодар» намерен во время зимнего трансферного окна усилить фланги атаки.
Цель действующего лидера РПЛ – универсальный вингер «Крыльев Советов» Роман Ежов.
Также краснодарцам предлагают выкупить у «Крыльев» Бенхамина Гарре за 8 миллионов евро.
Приобретение Ежова обойдется гораздо дешевле – в 120 миллионов рублей. Это отступные в его контракте.
- В этом сезоне Гарре забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
- Статистика Ежова: 3+5 в 14 играх.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.