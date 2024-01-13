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    • «Краснодар» собирается выкупить вингера «Крыльев Советов»

    «Краснодар» собирается выкупить вингера «Крыльев Советов»

    «Краснодар» намерен во время зимнего трансферного окна усилить фланги атаки.

    Цель действующего лидера РПЛ – универсальный вингер «Крыльев Советов» Роман Ежов.

    Также краснодарцам предлагают выкупить у «Крыльев» Бенхамина Гарре за 8 миллионов евро.

    Приобретение Ежова обойдется гораздо дешевле – в 120 миллионов рублей. Это отступные в его контракте.

    • В этом сезоне Гарре забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
    • Статистика Ежова: 3+5 в 14 играх.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1705156066
    Мы еще БенземУ и ФерминУ аренДуем...
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