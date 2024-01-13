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    Тюкавин встал на защиту Захаряна

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин считает необоснованной критику в адрес его бывшего одноклубника Арсена Захаряна.

    • Полузащитник в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
    • Статистика Арсена в Испании: 19 матчей (821 минута) и 1 ассист.

    «Критика Захаряна? Почему он якобы не играет и сидит на банке? Он в последнее время с первых минут выходит. Мне кажется, Арсен много играет в Испании и еще адаптация у него проходит, сами понимаете.

    Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно – в каждом матче почти», – сказал Тюкавин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1705156322
    сам заголовок, уже смешно! тюкавин встал на защиту!!! вы серьезно? кто это такое Тюкавин? он прежде чем вставать на защиту, чего нибудь бы представлял из себя!
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