Тюкавин встал на защиту Захаряна

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин считает необоснованной критику в адрес его бывшего одноклубника Арсена Захаряна.

Полузащитник в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.

Статистика Арсена в Испании: 19 матчей (821 минута) и 1 ассист.

«Критика Захаряна? Почему он якобы не играет и сидит на банке? Он в последнее время с первых минут выходит. Мне кажется, Арсен много играет в Испании и еще адаптация у него проходит, сами понимаете.

Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно – в каждом матче почти», – сказал Тюкавин.