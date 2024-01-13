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    • Ловчев оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев

    Ловчев оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев ответил, видит ли он проблему в большом количестве бразильцев в составе «Зенита».

    «Я бы говорил не только о «Зените» и не только о бразильцах. Потому что число латиноамериканцев в РПЛ выросло значительно. Логика бизнеса понятна – Европа для нас, за редким исключением, закрыта, поэтому везем тех, кто хочет ехать, из Латинской Америки.

    Но, думаю, что и там не все так легко. Когда я руководил мини-футбольным «Спартаком», у меня в команде тоже было много бразильцев – четыре человека. И я должен сказать, что при всем их веселом нраве, разбираться с ними было не самой простой историей.

    Но все уравновешивалось тем, что они хорошо играли в футбол. Но это одна сторона вопроса. Она предельно циничная. У «Зенита», есть деньги – больше, чем у остальных. Есть цель, к которой они идут любой ценой – повторить результат «Спартака» по числу побед в чемпионатах подряд.

    И надо сказать, что деньгами Питер распоряжается эффективно, легионеры для РПЛ качественные. Спустя годы от чемпионства останется только строчка.

    А вопросы по поводу количества бразильцев и вообще иностранцев начнутся только если не будет чемпионства – кого привезли, за какие деньги и почему вообще столько легионеров? Потому что с такими возможностями и такой комплектацией второе место будет провалом», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Петербуржцы этой зимой подписали трех игроков из Бразилии.
    • К действующему чемпиону РПЛ присоединились Нино, Артур и Педро.
    • С учетом отданного в аренду Роберта Ренана у «Зенита» на контракте 11 бразильцев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1705139573
    Все верно Ловчев сказал, добавить нечего. Не соглашусь только, что Зенит хочет повторить результат «Спартака» по числу побед в чемпионатах подряд. Зениту НАПЛЕВАТЬ на Спартак. Зенит хочет быть чемпионом ВСЕГДА. И это вполне реально, учитывая, что Зенит это ЕДИНСТВЕННАЯ команда в России, которая напрямую берет из российского БЮДЖЕТА денег столько, сколько хочет...
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