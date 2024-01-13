Ловчев оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев ответил, видит ли он проблему в большом количестве бразильцев в составе «Зенита».

«Я бы говорил не только о «Зените» и не только о бразильцах. Потому что число латиноамериканцев в РПЛ выросло значительно. Логика бизнеса понятна – Европа для нас, за редким исключением, закрыта, поэтому везем тех, кто хочет ехать, из Латинской Америки.

Но, думаю, что и там не все так легко. Когда я руководил мини-футбольным «Спартаком», у меня в команде тоже было много бразильцев – четыре человека. И я должен сказать, что при всем их веселом нраве, разбираться с ними было не самой простой историей.

Но все уравновешивалось тем, что они хорошо играли в футбол. Но это одна сторона вопроса. Она предельно циничная. У «Зенита», есть деньги – больше, чем у остальных. Есть цель, к которой они идут любой ценой – повторить результат «Спартака» по числу побед в чемпионатах подряд.

И надо сказать, что деньгами Питер распоряжается эффективно, легионеры для РПЛ качественные. Спустя годы от чемпионства останется только строчка.

А вопросы по поводу количества бразильцев и вообще иностранцев начнутся только если не будет чемпионства – кого привезли, за какие деньги и почему вообще столько легионеров? Потому что с такими возможностями и такой комплектацией второе место будет провалом», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.