Ловчев оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев ответил, видит ли он проблему в большом количестве бразильцев в составе «Зенита».
«Я бы говорил не только о «Зените» и не только о бразильцах. Потому что число латиноамериканцев в РПЛ выросло значительно. Логика бизнеса понятна – Европа для нас, за редким исключением, закрыта, поэтому везем тех, кто хочет ехать, из Латинской Америки.
Но, думаю, что и там не все так легко. Когда я руководил мини-футбольным «Спартаком», у меня в команде тоже было много бразильцев – четыре человека. И я должен сказать, что при всем их веселом нраве, разбираться с ними было не самой простой историей.
Но все уравновешивалось тем, что они хорошо играли в футбол. Но это одна сторона вопроса. Она предельно циничная. У «Зенита», есть деньги – больше, чем у остальных. Есть цель, к которой они идут любой ценой – повторить результат «Спартака» по числу побед в чемпионатах подряд.
И надо сказать, что деньгами Питер распоряжается эффективно, легионеры для РПЛ качественные. Спустя годы от чемпионства останется только строчка.
А вопросы по поводу количества бразильцев и вообще иностранцев начнутся только если не будет чемпионства – кого привезли, за какие деньги и почему вообще столько легионеров? Потому что с такими возможностями и такой комплектацией второе место будет провалом», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.
- Петербуржцы этой зимой подписали трех игроков из Бразилии.
- К действующему чемпиону РПЛ присоединились Нино, Артур и Педро.
- С учетом отданного в аренду Роберта Ренана у «Зенита» на контракте 11 бразильцев.