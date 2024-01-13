Мостовой рассказал, как провел зимний отпуск – он побывал в четырех странах

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой раскрыл подробности своего отпуска.

Он успел побывать в ОАЭ, Франции, Швейцарии и Турции.

– У вас был насыщенный отпускной маршрут – расскажите, как отдохнули.

– Да, раньше чаще всего отпуск проходил в одной стране, максимум – в двух, но в этом году получилось больше. Я давно хотел поездить по Европе. Наверное, делать это лучше летом, но у нас длинный отпуск выпадает на зиму, поэтому я решил захватить и Европу, и Дубай.

Сначала полетел в Дубай – там я провел десять дней в очень веселой компании – со мной был мой друг и Саша Коваленко, который еще брата своего взял. В принципе, в Дубай можно лететь и одному – в это время года там очень много футболистов, знакомых, найти компанию там вообще не проблема.

Следующей точкой стал Париж. Я там никогда не был и давно мечтал съездить, посмотреть. После я отправился в Куршавель – люблю горы, да и по снегу соскучился. Оттуда мы поехали на машине в Женеву, там провели два дня, а затем вылетели в Стамбул, где погуляли немного и отправились домой.

У меня традиция – ночь с 31-го на 1-е проводить с семьeй. В прошлом году был единственный раз, когда мы все оказались не дома – встречали Новый год на Бали, а в этот раз традиция снова вернулась.

– Первый раз в Париже. Понравилось? Что запомнилось больше всего?

– Очень понравилось, мы еще оказались там, когда французы празднуют Рождество, 25 декабря. Мне кажется, что Париж максимально похож на Петербург своей архитектурой, в центре так же легко заблудиться, потому что все одинаковое.

Больше всего запомнимся, наверное, Диснейленд – каждый ребенок мечтает там оказаться.

– А французская кухня? Понравилась? Попробовали что-то, что зацепило?

– Я попробовал улиток, оказалось неплохо. К тому же, они как правило подаются с соусом, с которым любое блюдо будет вкусным. Лягушек ел – курица, обычная курица.

Меня удивило, что во многих местах там очень дорогие салаты и не очень вкусные, но при этом доступные и вкусные морепродукты.

– Расскажите про время на даче. Что входит в ваш дачный образ жизни?

– Когда приехал, батя сразу вручил мне дачный «меч», лопату, и попросил почистить снег. В остальном все так же, как у всех – смотрю фильмы, наслаждаюсь компанией своей семьи.

Я считаю, что зимние праздники нужно стараться проводить вместе. Тем более, мы живем в разных городах и нечасто видимся. Еще там есть баня, после которой мы прыгали в снег. С нами была собака, с которой нужно было ходить гулять, бегать за ней.

Я прилетел туда 31 декабря и пробыл до 2 января. Понимал, что нужно начинать заниматься, потому что перед этим на каникулах только пару раз в тренажерный зал сходил. Потом начал активно работать.