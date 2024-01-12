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    «Динамо» пыталось купить вратаря «Краснодара»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Станислав Агкацев из «Краснодара» действительно мог оказаться в московском клубе.

    «Знаю, что «Динамо» предметно интересовалось Агкацевым. Это было еще до подписания белорусского вратаря Андрея Кудравца.

    По поводу Агкацева, я так понимаю, «Динамо» не договорилось с «Краснодаром» по цене.

    Сейчас вратарская линия у «Динамо» укомплектована. Есть Лещук, который здорово играет, легенда Шунин и Кудравец. У «Динамо» очень сильная вратарская линия», – заявил Орещук.

    • 22-летний Агкацев перешел в академию «Краснодара» в 2017 году.
    • В этом сезоне он пропустил 11 голов в 7 матчах.
    • Его контракт с лидером РПЛ действует до июня 2025-го.
    • Рыночная стоимость голкипера – 1 миллион евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.01.2024 23:44
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