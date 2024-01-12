«Динамо» пыталось купить вратаря «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Станислав Агкацев из «Краснодара» действительно мог оказаться в московском клубе.

«Знаю, что «Динамо» предметно интересовалось Агкацевым. Это было еще до подписания белорусского вратаря Андрея Кудравца.

По поводу Агкацева, я так понимаю, «Динамо» не договорилось с «Краснодаром» по цене.

Сейчас вратарская линия у «Динамо» укомплектована. Есть Лещук, который здорово играет, легенда Шунин и Кудравец. У «Динамо» очень сильная вратарская линия», – заявил Орещук.