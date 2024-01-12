«Динамо» пыталось купить вратаря «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Станислав Агкацев из «Краснодара» действительно мог оказаться в московском клубе.
«Знаю, что «Динамо» предметно интересовалось Агкацевым. Это было еще до подписания белорусского вратаря Андрея Кудравца.
По поводу Агкацева, я так понимаю, «Динамо» не договорилось с «Краснодаром» по цене.
Сейчас вратарская линия у «Динамо» укомплектована. Есть Лещук, который здорово играет, легенда Шунин и Кудравец. У «Динамо» очень сильная вратарская линия», – заявил Орещук.
- 22-летний Агкацев перешел в академию «Краснодара» в 2017 году.
- В этом сезоне он пропустил 11 голов в 7 матчах.
- Его контракт с лидером РПЛ действует до июня 2025-го.
- Рыночная стоимость голкипера – 1 миллион евро.