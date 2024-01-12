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    • Ловчев прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

    Ловчев прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

    Евгений Ловчев поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    «Есть мнение, что «Зенит» таким образом хочет насолить конкуренту, заставить его занервничать. Конечно, есть разговор про финансы. Но я смотрю на ситуацию с игровой точки зрения.

    Ахметов – это хороший футболист, который, к сожалению, до сих пор не реализовал свой потенциал. Мне он напоминает Клаудиньо, который играет в том же «Зените» – техничный, умный. С дриблингом, с обострением.

    Я думаю, что Питер берет его просто как хорошего игрока. Будет ли это усилением, покажет только время. Потому что при всей моей похвале, в «Краснодаре» он не был твердым игроком основного состава. И в ЦСКА не был.

    А парень уже немолод, уже 26 лет, в РПЛ он играет уже достаточно давно. Пора выходить на более высокий уровень и влияния на игру команды», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии (2)
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    Дубина
    1705078030
    Позор
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    Krics
    1705080990
    С лавки поднимет уровень,ихмо.
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