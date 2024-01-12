Ловчев прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Евгений Ловчев поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Есть мнение, что «Зенит» таким образом хочет насолить конкуренту, заставить его занервничать. Конечно, есть разговор про финансы. Но я смотрю на ситуацию с игровой точки зрения.

Ахметов – это хороший футболист, который, к сожалению, до сих пор не реализовал свой потенциал. Мне он напоминает Клаудиньо, который играет в том же «Зените» – техничный, умный. С дриблингом, с обострением.

Я думаю, что Питер берет его просто как хорошего игрока. Будет ли это усилением, покажет только время. Потому что при всей моей похвале, в «Краснодаре» он не был твердым игроком основного состава. И в ЦСКА не был.

А парень уже немолод, уже 26 лет, в РПЛ он играет уже достаточно давно. Пора выходить на более высокий уровень и влияния на игру команды», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.