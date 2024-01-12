Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Нигматуллин объяснил, чем Сафонов сильнее Акинфеева

    Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин сравнил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова с его коллегой по амплуа Игорем Акинфеевым из ЦСКА.

    – Не так давно вы сказали: Сафонов сильнее Акинфеева. Объективно рассуждали?

    – Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной.

    – В чем он сильнее?

    – Два совершенно разных вратаря. Акинфеев играет за счет выбора позиции. Его главное качество – психологическая устойчивость. Из «девяток» не тащит, как сам говорит. Но и серьезных срывов не допускает. А у Сафонова именно вратарские данные получше.

    – Какие же?

    – Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий. При этом с Акинфеевым конкурировало столько голкиперов, которые были лучше сложены и все равно ему проигрывали!

    – Это правда.

    – Я встречал вратарей – просто чемпионы мира по тренировкам. Когда ничего не давит, кайфуют в воротах. Все отбивают! Выходят в официальном матче – другая картина.

    • 24-летний Сафонов провел в текущем чемпионате России 18 матчей и пропустил 12 голов.
    • 37-летний Акинфеев в нынешнем сезоне сыграл в 17 встречах и пропустил 20 мячей.

    Новости по теме
    Кавазашвили назвал лучшего вратаря России 3
    Отец Акинфеева рассказал, как решил отдать сына в футбол
    Акинфеев рассказал о первых перчатках 1
    Источник: «Спорт-экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1705060554
    Сафонов ,,сильнее,, Акинфеева только тем, татарин, что в своё время Игорь справедливо назвал тебя ДИДЖЕЕМ в ответ на твоё хамство....вот ты и обиженным ходишь)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+