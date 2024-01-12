Тюкавин высказался о шансах «Динамо» на победу в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что его команду не стоит списывать со счетов в борьбе за первое место в чемпионате России.
«Конечно, «Динамо» можно назвать теневым претендентом на титул в этом сезоне РПЛ. Нас вообще не нужно списывать со счетов. Я думаю, что золото чемпионата для «Динамо» реально. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся на сборах», – сказал Тюкавин.
- «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров. Команда отстает на шесть очков от лидирующего «Краснодара».
- Тюкавин в этом сезоне провел за клуб 23 матча, забил 9 голов, отдал 4 передачи.