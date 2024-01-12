Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тюкавин высказался о шансах «Динамо» на победу в РПЛ

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что его команду не стоит списывать со счетов в борьбе за первое место в чемпионате России.

    «Конечно, «Динамо» можно назвать теневым претендентом на титул в этом сезоне РПЛ. Нас вообще не нужно списывать со счетов. Я думаю, что золото чемпионата для «Динамо» реально. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся на сборах», – сказал Тюкавин.

    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров. Команда отстает на шесть очков от лидирующего «Краснодара».
    • Тюкавин в этом сезоне провел за клуб 23 матча, забил 9 голов, отдал 4 передачи.

    Новости по теме
    Радимов вступил в перепалку с вратарем «Динамо» Лещуком 1
    Тюкавин рассказал о тяжелых сборах у Лички
    Тюкавин объяснил, почему пока не готов к игре в топовом чемпионате
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1705053770
    Тюкавин: - Динамо было без титулов ПЯТЬДЕСЯТ лет и еще ПЯТЬДЕСЯТ лет без титулов будет!..)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+