Мать Мбаппе рассказала, как ведет дела с сыном

Файза Ламари, мать и представительница нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, рассказала, как она вместе со своим сыном управляет прибылью от различных компаний, направляемых в ее ассоциацию «Вдохновленные Килианом Мбаппе».

«Я сказала ему: «Давай переводить 50%». Но потом мы все обсудили и сошлись на 30% (улыбается). Я сказала: «Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же самое, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя. Вклад моего сына в проект – это миллионы.

Последний крупный контракт с «ПСЖ»? Нет ни вины, ни стыда за это. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система, которая этого хочет», – сказала Ламари.

Ассоциация «Вдохновленные Килианом Мбаппе», созданная в 2020 году, помогает 98 молодым людям осуществить свою профессиональную мечту под лейтмотивом «учиться, понимать, делиться и передавать». Она регулярно организует проведение курсов, культурные, спортивные и прочие мероприятия.