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    Мать Мбаппе рассказала, как ведет дела с сыном

    Файза Ламари, мать и представительница нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, рассказала, как она вместе со своим сыном управляет прибылью от различных компаний, направляемых в ее ассоциацию «Вдохновленные Килианом Мбаппе».

    «Я сказала ему: «Давай переводить 50%». Но потом мы все обсудили и сошлись на 30% (улыбается). Я сказала: «Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же самое, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя. Вклад моего сына в проект – это миллионы.

    Последний крупный контракт с «ПСЖ»? Нет ни вины, ни стыда за это. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система, которая этого хочет», – сказала Ламари.

    Ассоциация «Вдохновленные Килианом Мбаппе», созданная в 2020 году, помогает 98 молодым людям осуществить свою профессиональную мечту под лейтмотивом «учиться, понимать, делиться и передавать». Она регулярно организует проведение курсов, культурные, спортивные и прочие мероприятия.

    • По данным СМИ, при подписании нового контракта с «ПСЖ» в мае 2022 года форвард получил бонус в 300 миллионов евро, а также оклад в 100 миллионов евро за сезон.
    • 25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • В нынешнем сезоне форвард провел за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 3 результативными передачами.
    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1705050280
    Так вот кто его научил. Жадная мамашка
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    Antoshka2015
    1705053671
    25 лет уже , Месси и Роналду в его годы имели золотые мячи
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    DeStar
    1705053693
    Прикольно как родители начинают жестко наседать на своих успешных детей и пытаться с ними торговаться и так далее) 50% хотела от его доходов?)) мамашка огонь
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1705065081
    Ты бы лучше учила его порядочности и скромности
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