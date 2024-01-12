Мать Мбаппе рассказала, как ведет дела с сыном

Файза Ламари, мать и представительница нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, рассказала, как она вместе со своим сыном управляет прибылью от различных компаний, направляемых в ее ассоциацию «Вдохновленные Килианом Мбаппе».
«Я сказала ему: «Давай переводить 50%». Но потом мы все обсудили и сошлись на 30% (улыбается). Я сказала: «Если будет меньше 30%, я не буду этим заниматься! Тогда я выхожу на пенсию и делаю то же самое, что и все: еду в отпуск на Мальдивы. А не работаю на тебя. Вклад моего сына в проект – это миллионы.
Последний крупный контракт с «ПСЖ»? Нет ни вины, ни стыда за это. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система, которая этого хочет», – сказала Ламари.
Ассоциация «Вдохновленные Килианом Мбаппе», созданная в 2020 году, помогает 98 молодым людям осуществить свою профессиональную мечту под лейтмотивом «учиться, понимать, делиться и передавать». Она регулярно организует проведение курсов, культурные, спортивные и прочие мероприятия.
- По данным СМИ, при подписании нового контракта с «ПСЖ» в мае 2022 года форвард получил бонус в 300 миллионов евро, а также оклад в 100 миллионов евро за сезон.
- 25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В нынешнем сезоне форвард провел за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 3 результативными передачами.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года.