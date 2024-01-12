Мостовой отреагировал на трансфер Ахметова в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов – техничный неплохой футболист. У него есть креатив в атаках. Конечно, есть и качества, которых ему не хватает немного, особенно в физическом плане.

Для «Зенита» это хороший трансфер, но вопросы есть все равно. Первый вопрос: зачем? Там сумасшедшая конкуренция в составе и так. Сильные легионеры в составе. Ахметов не был основным игроком «Краснодара», и трудно верится, что он станет прям основным в «Зените».

Можно вспомнить про Бакаева. Он был лидером в «Спартаке», а потом ушел, и о нем забыли. Дело в том, что у «Зенита» есть бразильцы, которые просто сильнее уровнем.

Ахметов все делает правильно: он получил хороший контракт и выиграет титулы с «Зенитом». Но не верится, что он выбьет из состава бразильцев», – сказал Мостовой.