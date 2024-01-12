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    Мостовой отреагировал на трансфер Ахметова в «Зенит»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    «Ахметов – техничный неплохой футболист. У него есть креатив в атаках. Конечно, есть и качества, которых ему не хватает немного, особенно в физическом плане.

    Для «Зенита» это хороший трансфер, но вопросы есть все равно. Первый вопрос: зачем? Там сумасшедшая конкуренция в составе и так. Сильные легионеры в составе. Ахметов не был основным игроком «Краснодара», и трудно верится, что он станет прям основным в «Зените».

    Можно вспомнить про Бакаева. Он был лидером в «Спартаке», а потом ушел, и о нем забыли. Дело в том, что у «Зенита» есть бразильцы, которые просто сильнее уровнем.

    Ахметов все делает правильно: он получил хороший контракт и выиграет титулы с «Зенитом». Но не верится, что он выбьет из состава бразильцев», – сказал Мостовой.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Евро-футбол.Ру»

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