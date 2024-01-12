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    • Тюкавин объяснил, почему пока не готов к игре в топовом чемпионате

    Тюкавин объяснил, почему пока не готов к игре в топовом чемпионате

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал игровой навык, над которым ему нужно поработать перед отъездом в Европу.

    – Твой агент Алексей Сафонов часто говорит о том, что у тебя есть цель и желание уехать в Европу. На данный момент по игровым навыкам ощущаешь себя готовым к отъезду в топовый европейский чемпионат?

    – Думаю, пока еще нет.

    – Над чем нужно поработать?

    – Над завершением, чтобы решать моменты «на автомате».

    • 10 января Тюкавин получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
    • 21‑летний форвард в текущем сезоне провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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