Тюкавин объяснил, почему пока не готов к игре в топовом чемпионате

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал игровой навык, над которым ему нужно поработать перед отъездом в Европу.

– Твой агент Алексей Сафонов часто говорит о том, что у тебя есть цель и желание уехать в Европу. На данный момент по игровым навыкам ощущаешь себя готовым к отъезду в топовый европейский чемпионат?

– Думаю, пока еще нет.

– Над чем нужно поработать?

– Над завершением, чтобы решать моменты «на автомате».