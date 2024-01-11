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    Тюкавин назвал главное событие 2023 года

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выделил главное событие прошедшего года.

    – Как для вас прошел предыдущий год? Какое было самое яркое событие?

    – Год прошел хорошо, но футбольный год заканчивается только летом. Главное – мы «Зенит» обыграли. Был фантастический матч, приятные эмоции. Вот это, наверное, событие.

    – А переподписание контракта с «Динамо» – не самое яркое событие?

    – Это тоже, конечно, да. Долго, очень долго все это тянулось. И хорошо, что закончилось положительно.

    – Можете сформулировать, почему так долго не могли заключить новое соглашение? Вроде бы, «Динамо» было заинтересовано в том, чтобы вас оставить. И вы тоже хотели быть в бело-голубой футболке.

    – Я и сам не знаю, почему так происходило. Наверное, были какие-то детали по контракту. Не могли найти точки соприкосновения.

    • В этом сезоне у Тюкавина 23 матча, 9 голов, 6 ассистов.
    • В ноябре игрок продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • Тюкавина пытался купить «Спартак».

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    Источник: «Комсомольская правда»

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