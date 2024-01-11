Тюкавин назвал главное событие 2023 года

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выделил главное событие прошедшего года.

– Как для вас прошел предыдущий год? Какое было самое яркое событие?

– Год прошел хорошо, но футбольный год заканчивается только летом. Главное – мы «Зенит» обыграли. Был фантастический матч, приятные эмоции. Вот это, наверное, событие.

– А переподписание контракта с «Динамо» – не самое яркое событие?

– Это тоже, конечно, да. Долго, очень долго все это тянулось. И хорошо, что закончилось положительно.

– Можете сформулировать, почему так долго не могли заключить новое соглашение? Вроде бы, «Динамо» было заинтересовано в том, чтобы вас оставить. И вы тоже хотели быть в бело-голубой футболке.

– Я и сам не знаю, почему так происходило. Наверное, были какие-то детали по контракту. Не могли найти точки соприкосновения.