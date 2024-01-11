Агент Ахметова прокомментировал реакцию Галицкого на трансфер игрока в «Зенит»

Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, рассказал, что знает о реакции владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на недавний переход хавбека в «Зенит».
«Один товарищ, который хорошо общается с Галицким, позвонил после трансфера и дословно передал слова Сергея Николаевича: «Ильзат пошел не абы куда, а в «Зенит». Для меня почетно, что на игрока «Краснодара» обратили внимание и пригласили». Это достойно уважения», – сказал Гегечкори.
- 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
- После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.