Агент Ахметова прокомментировал реакцию Галицкого на трансфер игрока в «Зенит»

Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, рассказал, что знает о реакции владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на недавний переход хавбека в «Зенит».

«Один товарищ, который хорошо общается с Галицким, позвонил после трансфера и дословно передал слова Сергея Николаевича: «Ильзат пошел не абы куда, а в «Зенит». Для меня почетно, что на игрока «Краснодара» обратили внимание и пригласили». Это достойно уважения», – сказал Гегечкори.