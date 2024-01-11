Бубнов сказал, чего не хватает Захаряну в «Сосьедаде»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов оценил будущее полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Бывший футболист «Динамо» уехал в Европу одним из самых молодых за последнее время, и это сказывается не в его пользу. Хотя ему дают шансы и время на адаптацию, но он еще в «Динамо» выдавал тусклые отрезки, что заставляло задуматься.
Арсен просто перестал развиваться как футболист в последнее время. Сейчас Захаряну катастрофически не хватает мышечной массы. Он плох в отборах и прессинге.
Изначально не было уверенности, что он заиграет в «Реале Сосьедад». Сейчас же есть большие сомнения, что в оставшейся части сезона тренерский штаб будет часто выпускать футболиста в стартовом составе, да и в следующем сезоне тоже.
Это еще хорошо, что он не получает серьезных травм. Хочется надеяться, что он будет выходить постоянно на поле с первых минут, но для этого Арсену нужно приложить много сил. Главное, чтобы не скис», – написал Бубнов.
- 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
- За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
- В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.