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    Бубнов сказал, чего не хватает Захаряну в «Сосьедаде»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов оценил будущее полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

    «Бывший футболист «Динамо» уехал в Европу одним из самых молодых за последнее время, и это сказывается не в его пользу. Хотя ему дают шансы и время на адаптацию, но он еще в «Динамо» выдавал тусклые отрезки, что заставляло задуматься.

    Арсен просто перестал развиваться как футболист в последнее время. Сейчас Захаряну катастрофически не хватает мышечной массы. Он плох в отборах и прессинге.

    Изначально не было уверенности, что он заиграет в «Реале Сосьедад». Сейчас же есть большие сомнения, что в оставшейся части сезона тренерский штаб будет часто выпускать футболиста в стартовом составе, да и в следующем сезоне тоже.

    Это еще хорошо, что он не получает серьезных травм. Хочется надеяться, что он будет выходить постоянно на поле с первых минут, но для этого Арсену нужно приложить много сил. Главное, чтобы не скис», – написал Бубнов.

    • 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
    • За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
    • В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии (2)
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    rac531
    1704962747
    Я и без Бубнова знаю) Захарьяну не хватает мастерства и мозгов)
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    Fialet
    1704968590
    Знатно Сисидат лоханулся. Почти как Фьёрентина с Какориным.
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