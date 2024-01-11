Бубнов сказал, чего не хватает Захаряну в «Сосьедаде»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов оценил будущее полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Бывший футболист «Динамо» уехал в Европу одним из самых молодых за последнее время, и это сказывается не в его пользу. Хотя ему дают шансы и время на адаптацию, но он еще в «Динамо» выдавал тусклые отрезки, что заставляло задуматься.

Арсен просто перестал развиваться как футболист в последнее время. Сейчас Захаряну катастрофически не хватает мышечной массы. Он плох в отборах и прессинге.

Изначально не было уверенности, что он заиграет в «Реале Сосьедад». Сейчас же есть большие сомнения, что в оставшейся части сезона тренерский штаб будет часто выпускать футболиста в стартовом составе, да и в следующем сезоне тоже.

Это еще хорошо, что он не получает серьезных травм. Хочется надеяться, что он будет выходить постоянно на поле с первых минут, но для этого Арсену нужно приложить много сил. Главное, чтобы не скис», – написал Бубнов.