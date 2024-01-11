Агент Ахметова высказал пожелание для игрока после перехода в «Зенит»

Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, рассказал об ответственности, которая лежит на нем и футболисте после перехода из «Краснодара» в «Зенит».

«После трансфера в «Зенит» ощущаю большую ответственность, которая ложится на меня и Ильзата. Я вообще живу в Санкт-Петербурге, у меня много друзей в руководстве клуба, в городе.

Хочется, чтобы Ахметов оправдал все надежды и желания, которые есть у него, у меня и тех людей, которые к нему нормально относятся. Чтобы всем «доброжелателям» закрыл рот своей игрой», – сказал Гегечкори.