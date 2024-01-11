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    • Агент Ахметова высказал пожелание для игрока после перехода в «Зенит»

    Агент Ахметова высказал пожелание для игрока после перехода в «Зенит»

    Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, рассказал об ответственности, которая лежит на нем и футболисте после перехода из «Краснодара» в «Зенит».

    «После трансфера в «Зенит» ощущаю большую ответственность, которая ложится на меня и Ильзата. Я вообще живу в Санкт-Петербурге, у меня много друзей в руководстве клуба, в городе.

    Хочется, чтобы Ахметов оправдал все надежды и желания, которые есть у него, у меня и тех людей, которые к нему нормально относятся. Чтобы всем «доброжелателям» закрыл рот своей игрой», – сказал Гегечкори.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии (1)
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    ilichkadr
    1704958229
    Вчера вертел на *** своих друзей в руководстве клуба, в городе, а теперь нализывает? На месте Ильзата послал бы на *** хитрожопого агента.
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