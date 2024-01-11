Мбаппе может принять решение о будущем в течение нескольких дней

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим и пока не решил, закончит он выступать за парижан или останется в команде. Основным претендентом на игрока считается «Реал».

По данным The Telegraph, давление на игрока с испанской стороны растет. У нескольких сторон, участвующих в возможной сделке, есть ощущение, что капитан сборной Франции близок к окончательному определению своего будущего. Мбаппе может принять решение даже через несколько дней.

Так как контракт нападающего с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года, то он уже сейчас имеет право подписать предварительное соглашение с «Реалом».

Мбаппе в случае перехода в испанский клуб рассчитывает получать 75 миллионов евро в год после уплаты налогов. Так как трансфер игрока летом для мадридцев окажется бесплатным, то форварда будет ждать также большой финансовый бонус за переход.