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    • Мбаппе может принять решение о будущем в течение нескольких дней

    Мбаппе может принять решение о будущем в течение нескольких дней

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим и пока не решил, закончит он выступать за парижан или останется в команде. Основным претендентом на игрока считается «Реал».

    По данным The Telegraph, давление на игрока с испанской стороны растет. У нескольких сторон, участвующих в возможной сделке, есть ощущение, что капитан сборной Франции близок к окончательному определению своего будущего. Мбаппе может принять решение даже через несколько дней.

    Так как контракт нападающего с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года, то он уже сейчас имеет право подписать предварительное соглашение с «Реалом».

    Мбаппе в случае перехода в испанский клуб рассчитывает получать 75 миллионов евро в год после уплаты налогов. Так как трансфер игрока летом для мадридцев окажется бесплатным, то форварда будет ждать также большой финансовый бонус за переход.

    • В нынешнем сезоне француз принял участие в 24 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и 2 результативные передачи.
    • Также интерес к Мбаппе проявляет «Ливерпуль».

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 09:22
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