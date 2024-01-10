В «Локомотиве» оценили переход Салтыкова: «Наше очередное удачное приобретение»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высоко отозвался о новичке команды Никите Салтыкове.
«Это наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных.
Этот трансфер ещe раз подтверждает выбранное нами направление – подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны.
До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде», – сказал Ульянов.
- «Локо» заплатил за игрока 350 тысяч евро (около 35 миллионов рублей).
- Контракт новичка с московским клубом будет рассчитан до января 2028 года.
- В составе самарцев Салтыков забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче.