В «Локомотиве» оценили переход Салтыкова: «Наше очередное удачное приобретение»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высоко отозвался о новичке команды Никите Салтыкове.

«Это наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных.

Этот трансфер ещe раз подтверждает выбранное нами направление – подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны.

До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде», – сказал Ульянов.