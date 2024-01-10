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    • В «Локомотиве» оценили переход Салтыкова: «Наше очередное удачное приобретение»

    В «Локомотиве» оценили переход Салтыкова: «Наше очередное удачное приобретение»

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высоко отозвался о новичке команды Никите Салтыкове.

    «Это наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных.

    Этот трансфер ещe раз подтверждает выбранное нами направление – подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны.

    До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде», – сказал Ульянов.

    • «Локо» заплатил за игрока 350 тысяч евро (около 35 миллионов рублей).
    • Контракт новичка с московским клубом будет рассчитан до января 2028 года.
    • В составе самарцев Салтыков забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    10.01.2024 20:29
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