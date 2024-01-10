Салтыков высказался о переходе в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Никита Салтыков поделился впечатлениями в связи с подписанием контракта с московским клубом.
«Приветствую всех болельщиков «Локомотива»! Спасибо руководству клуба за веру в меня. Этот сезон мне важно продолжить в «Крыльях», где ещe остались незавершeнные дела. До встречи в Черкизово летом!» – сказал 19-летний футболист, который до июня будет выступать за самарский клуб на правах аренды.
- «Локо» заплатил за игрока 350 тысяч евро (около 35 миллионов рублей).
- Контракт новичка с московским клубом будет рассчитан до января 2028 года.
- В составе «Крыльев Советов» Салтыков забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче.