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    Салтыков высказался о переходе в «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Никита Салтыков поделился впечатлениями в связи с подписанием контракта с московским клубом.

    «Приветствую всех болельщиков «Локомотива»! Спасибо руководству клуба за веру в меня. Этот сезон мне важно продолжить в «Крыльях», где ещe остались незавершeнные дела. До встречи в Черкизово летом!» – сказал 19-летний футболист, который до июня будет выступать за самарский клуб на правах аренды.

    • «Локо» заплатил за игрока 350 тысяч евро (около 35 миллионов рублей).
    • Контракт новичка с московским клубом будет рассчитан до января 2028 года.
    • В составе «Крыльев Советов» Салтыков забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 21 матче.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    10.01.2024 18:26
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