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    • Президент «ПСЖ» объяснил, почему клуб отказался чествовать Месси после победы на ЧМ-2022

    Президент «ПСЖ» объяснил, почему клуб отказался чествовать Месси после победы на ЧМ-2022

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал недовольство Лионеля Месси.

    • Аргентинцу не понравилось, что клуб не чествовал его после победы на ЧМ-2022.

    «Месси – лучший футболист в истории, но он должен понимать, что мы во Франции, и он обыграл команду Килиана Мбаппе в финале.

    Мне не хотелось, чтобы весь стадион был против него», – объяснил Аль-Хелаифи.

    • Прошлым летом Месси перешел в «Интер Майами».
    • За «ПСЖ» он выступал с 2021 по 2023 год.
    • Статистика аргентинца: 75 матчей, 32 гола и 35 ассистов.

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    Источник: RMC Sport

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    10.01.2024 14:56
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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1704890295
    Да даже дураку это понятно... неужели Месси этого не понимал?
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    Cleaner
    1704890994
    ПСЖ отстойный во всём клуб...(((
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