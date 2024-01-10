Президент «ПСЖ» объяснил, почему клуб отказался чествовать Месси после победы на ЧМ-2022

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал недовольство Лионеля Месси.
- Аргентинцу не понравилось, что клуб не чествовал его после победы на ЧМ-2022.
«Месси – лучший футболист в истории, но он должен понимать, что мы во Франции, и он обыграл команду Килиана Мбаппе в финале.
Мне не хотелось, чтобы весь стадион был против него», – объяснил Аль-Хелаифи.
- Прошлым летом Месси перешел в «Интер Майами».
- За «ПСЖ» он выступал с 2021 по 2023 год.
- Статистика аргентинца: 75 матчей, 32 гола и 35 ассистов.