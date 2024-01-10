Бубнов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о проблемах в составе ЦСКА.
«У ЦСКА полный порядок в обороне, а вот забивной форвард в помощь Чалову необходим. В компанию к Облякову и Файзуллаеву нужно купить креативного полузащитника для организации атак», – написал Бубнов.
- ЦСКА занимает восьмое место в РПЛ с 28 очками после 18 туров.
- Армейцы занимают третье место в РПЛ по наибольшему числу забитых голов (31) и делит 9-11 позиции по наименьшему количеству пропущенных (24).