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    Бубнов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о проблемах в составе ЦСКА.

    «У ЦСКА полный порядок в обороне, а вот забивной форвард в помощь Чалову необходим. В компанию к Облякову и Файзуллаеву нужно купить креативного полузащитника для организации атак», – написал Бубнов.

    • ЦСКА занимает восьмое место в РПЛ с 28 очками после 18 туров.
    • Армейцы занимают третье место в РПЛ по наибольшему числу забитых голов (31) и делит 9-11 позиции по наименьшему количеству пропущенных (24).

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2024 12:39
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    Комментарии (1)
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    E5
    1704890309
    А как же мракобес ЗЭ? он же в порядке
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