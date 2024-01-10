«Краснодар» рассмотрит варианты с продажей Сперцяна в Европу

«Краснодар» готов уже нынешней зимой рассматривать варианты перехода полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в европейские чемпионаты в случае, если поступит официальное предложение. По данным Metaratings.ru, футболист не против такого перехода.

Ранее сообщалось об интересе к игроку в Италии.