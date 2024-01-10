«Краснодар» рассмотрит варианты с продажей Сперцяна в Европу

«Краснодар» готов уже нынешней зимой рассматривать варианты перехода полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в европейские чемпионаты в случае, если поступит официальное предложение. По данным Metaratings.ru, футболист не против такого перехода.
Ранее сообщалось об интересе к игроку в Италии.
- Сперцян является воспитанником «Краснодара», он провел за первую команду 96 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 22 результативные передачи.
- Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.