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    • «Краснодар» рассмотрит варианты с продажей Сперцяна в Европу

    «Краснодар» рассмотрит варианты с продажей Сперцяна в Европу

    «Краснодар» готов уже нынешней зимой рассматривать варианты перехода полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в европейские чемпионаты в случае, если поступит официальное предложение. По данным Metaratings.ru, футболист не против такого перехода.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку в Италии.

    • Сперцян является воспитанником «Краснодара», он провел за первую команду 96 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 22 результативные передачи.
    • Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    10.01.2024 12:08
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