Холанд задавал вопросы Беллингему о «Реале»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд интересуется положением дел в «Реале» и задавал вопросы об испанском клубе полузащитнику мадридцев Джуду Беллингему.

«Беллингем и Холанд часто разговаривают, и норвежец задает вопросы об опыте в Мадриде. Очевидно, что Холанду интересен «Реал», как и то, что он участвует в невероятном проекте и для него будет нормально оставаться какое-то время в «Сити», – написал журналист Рамон Альварес де Мон.

Ранее появлялась информация, что Холанд может быть доступен для трансфера за 100 миллионов евро.

Беллингем и Холанд вместе играли в дортмундской «Боруссии».

Норвежец перешeл в «Манчестер Сити» летом 2022 года, а англичанин перебрался в «Реал» летом 2023-го.

В нынешнем сезоне Холанд провел 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.

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