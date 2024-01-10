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    Холанд задавал вопросы Беллингему о «Реале»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд интересуется положением дел в «Реале» и задавал вопросы об испанском клубе полузащитнику мадридцев Джуду Беллингему.

    «Беллингем и Холанд часто разговаривают, и норвежец задает вопросы об опыте в Мадриде. Очевидно, что Холанду интересен «Реал», как и то, что он участвует в невероятном проекте и для него будет нормально оставаться какое-то время в «Сити», – написал журналист Рамон Альварес де Мон.

    Ранее появлялась информация, что Холанд может быть доступен для трансфера за 100 миллионов евро.

    • Беллингем и Холанд вместе играли в дортмундской «Боруссии».
    • Норвежец перешeл в «Манчестер Сити» летом 2022 года, а англичанин перебрался в «Реал» летом 2023-го.
    • В нынешнем сезоне Холанд провел 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.

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    Источник: страница Рамона Альвареса де Мона в соцсети X

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    10.01.2024 11:26
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