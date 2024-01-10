Бубнов: «Дзюба совсем не тот игрок, что был в «Зените», «Локо» должен заняться поиском центрфорварда»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил позиции, над которым стоит поработать «Локомотиву» на трансферном рынке.
«У «Локомотива» катастрофические проблемы в центре обороны. Без хорошего защитника железнодорожникам нечего делать в весенней части.
Команде нужен плеймейкер, чтобы не оттягивать назад Глушенкова. Миранчук и Жемалетдинов – не игроки стартового состава.
Дзюба уже совсем не тот игрок, который был в «Зените». «Локомотив» должен заняться поиском центрфорварда такой же фактуры», – написал Бубнов.
- «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ с 31 очком после 18 туров.
- Нападающий Артем Дзюба провел в нынешнем сезоне 20 матчей за красно-зеленых, забил 4 гола и отдал 4 передачи.