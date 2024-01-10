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    • Бубнов: «Дзюба совсем не тот игрок, что был в «Зените», «Локо» должен заняться поиском центрфорварда»

    Бубнов: «Дзюба совсем не тот игрок, что был в «Зените», «Локо» должен заняться поиском центрфорварда»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил позиции, над которым стоит поработать «Локомотиву» на трансферном рынке.

    «У «Локомотива» катастрофические проблемы в центре обороны. Без хорошего защитника железнодорожникам нечего делать в весенней части.

    Команде нужен плеймейкер, чтобы не оттягивать назад Глушенкова. Миранчук и Жемалетдинов – не игроки стартового состава.

    Дзюба уже совсем не тот игрок, который был в «Зените». «Локомотив» должен заняться поиском центрфорварда такой же фактуры», – написал Бубнов.

    • «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ с 31 очком после 18 туров.
    • Нападающий Артем Дзюба провел в нынешнем сезоне 20 матчей за красно-зеленых, забил 4 гола и отдал 4 передачи.

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2024 11:16
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    Комментарии (3)
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    ilichkadr
    1704875499
    Бубнов развалил старую дрезину.....
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    Suvorov71
    1704879689
    Да, в свое время от тащил помойных, а сейчас годы, но помойных он поимел
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