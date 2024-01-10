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    Бубнов оценил перспективы Ахметова в «Зените»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о трансфере полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    «Ахметову уже 26 лет, он опытный футболист. Ильзат играл и в ЦСКА, и в сборной России. Пусть в «Краснодаре» полузащитник практически не выходил в стартовом составе, зато, когда появлялся на поле, то проявлял себя ярко, забивая важные голы. Хавбек внес вклад в текущее лидерство «Краснодара».

    Нет ничего удивительного, что «Зенит» обратил внимание на Ахметова, который достался им по хорошей цене. Для команды из Санкт-Петербурга не будет проблемой выложить 100 миллионов рублей за футболиста с опытом игры за сборную, учитывая другие покупки в зимнее трансферное окно.

    В «Зенит» просто так не приглашают. Видимо, руководство знает, как использовать новое приобретение. Ахметов однозначно играет сильнее, чем те же Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Эти футболисты не могут похвастаться таким же дриблингом, как у Ильзата.

    К тому же он хорошо видит поле и обладает приличной скоростью. Самое важное – Ахметов отдает и забивает, но его нужно правильно использовать.

    Ильзату будет тяжело попасть в основной состав, но как игрок ротации – то, что надо для «Зенита». Если футболист будет ярко проявлять себя, то и возвращение в сборную не за горами.

    Валерий Карпин часто приглашает игроков, которые редко выходят на поле в старте. Чем черт не шутит, можно даже перейти в иностранный клуб, хотя в случае с Ахметовым вряд ли это будет топовая команда. Но Ильзат однозначно играет не хуже того же Далера Кузяева.

    Полузащитник не будет прозябать на скамейке запасных. Тот же Андрей Мостовой играет, значит, и Ильзат будет. Он не уступает игроку «Зенита» в мастерстве. Андрей даже близко не обладает таким дриблингом. Так что не стоит опасаться за будущее новичка команды Сергей Семака.

    Скорее всего, «Краснодар» не так сильно потерял от ухода Ахмедова. Матчи, в которых он выходил в стартовом составе, можно посчитать по пальцам одной руки. Значит, Владимиру Ивичу футболист особо не нужен, раз в команде не уговорили его остаться.

    На 12 туров Ильзата в «Краснодаре» найдут, кем заменить, да и трансферное окно еще открыто. Можно подписать контракт с более качественным легионером», – написал Бубнов.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2024 09:57
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1704870644
    Полностью согласен. Хороший подгон к бразильскому костяку основы Зенита.
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    jdudkdnf1
    1704873491
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