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    Холанд не намерен уходить в «Барселону» или «Реал»

    У нападающего Эрлинга Холанда в данный момент нет намерения покидать «Манчестер Сити» летом ради «Барселоны» или «Реала». По данным Purple Panel, английский клуб активно изучает варианты продления контракта с 23-летним норвежцем в ближайшие месяцы.

    Ранее журналист Франсуа Гальярдо сообщил, что Холанд летом этого года перейдет в «Барселону», утверждая, что трансфер уже давно согласован, а каталонцы заплатят за форварда примерно 100 миллионов евро.

    • Холанд перешeл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года.
    • В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.

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    Источник: страница Purple Panel в соцсети X

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    10.01.2024 09:24
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    LOKOfanatik19
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    Январь, раздолье для писак и инсайдеров )
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