Холанд не намерен уходить в «Барселону» или «Реал»

У нападающего Эрлинга Холанда в данный момент нет намерения покидать «Манчестер Сити» летом ради «Барселоны» или «Реала». По данным Purple Panel, английский клуб активно изучает варианты продления контракта с 23-летним норвежцем в ближайшие месяцы.

Ранее журналист Франсуа Гальярдо сообщил, что Холанд летом этого года перейдет в «Барселону», утверждая, что трансфер уже давно согласован, а каталонцы заплатят за форварда примерно 100 миллионов евро.