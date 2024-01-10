Холанд не намерен уходить в «Барселону» или «Реал»

У нападающего Эрлинга Холанда в данный момент нет намерения покидать «Манчестер Сити» летом ради «Барселоны» или «Реала». По данным Purple Panel, английский клуб активно изучает варианты продления контракта с 23-летним норвежцем в ближайшие месяцы.
Ранее журналист Франсуа Гальярдо сообщил, что Холанд летом этого года перейдет в «Барселону», утверждая, что трансфер уже давно согласован, а каталонцы заплатят за форварда примерно 100 миллионов евро.
- Холанд перешeл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года.
- В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.