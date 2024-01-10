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    Вальверде объяснил, почему не поедет в Саудовскую Аравию

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дал понять, что его не интересуют финансово выгодные предложения от саудовских клубов.

    «Сейчас мой переезд в Саудовскую Аравию невозможен. Я счастлив там, где нахожусь. Я выступаю за лучшую команду мира.

    Дополнительные 10, 20 или 30 миллионов не изменят мою жизнь. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказал 25-летний уругваец.

    • Вальверде в «Реале» с 2016 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2029-го.

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    Источник: Marca

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