Вальверде объяснил, почему не поедет в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дал понять, что его не интересуют финансово выгодные предложения от саудовских клубов.
«Сейчас мой переезд в Саудовскую Аравию невозможен. Я счастлив там, где нахожусь. Я выступаю за лучшую команду мира.
Дополнительные 10, 20 или 30 миллионов не изменят мою жизнь. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказал 25-летний уругваец.
- Вальверде в «Реале» с 2016 года.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2029-го.