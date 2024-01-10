Вальверде объяснил, почему не поедет в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дал понять, что его не интересуют финансово выгодные предложения от саудовских клубов.

«Сейчас мой переезд в Саудовскую Аравию невозможен. Я счастлив там, где нахожусь. Я выступаю за лучшую команду мира.

Дополнительные 10, 20 или 30 миллионов не изменят мою жизнь. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказал 25-летний уругваец.