Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Кузьмичев прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»

    Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о положении Георгия Джикии в «Спартаке».

    «Насколько я знаю, Джикия сейчас не ведeт переговоры со «Спартаком». Клуб пока не выходил с предложением, но у него есть опция продления.

    Не помню точно, какой процент матчей нужно сыграть, но это всe условно. При желании «Спартака» Георгий не будет рассматривать предложения от других команд. Даже с учeтом сложной ситуации с игровым временем он предан клубу.

    Есть вероятность, что Джикия уйдeт зимой? Трудно сказать, думаю, что уже начнутся переговоры. Если будет достойное предложение, то вероятность высокая.

    Переговоры с «Локомотивом»? Их нет и не было. Это кандидатура даже не обсуждалась», – заявил Кузьмичев.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет со 2 сентября.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

    Новости по теме
    Обедзинский: «Джикия – это дырка в защите!» 18
    Динияр Билялетдинов сказал, что делал бы на месте Джикии в «Спартаке» 4
    Бубнов назвал главные разочарования 2023 года в РПЛ 2
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+