Кузьмичев прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»

Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о положении Георгия Джикии в «Спартаке».

«Насколько я знаю, Джикия сейчас не ведeт переговоры со «Спартаком». Клуб пока не выходил с предложением, но у него есть опция продления.

Не помню точно, какой процент матчей нужно сыграть, но это всe условно. При желании «Спартака» Георгий не будет рассматривать предложения от других команд. Даже с учeтом сложной ситуации с игровым временем он предан клубу.

Есть вероятность, что Джикия уйдeт зимой? Трудно сказать, думаю, что уже начнутся переговоры. Если будет достойное предложение, то вероятность высокая.

Переговоры с «Локомотивом»? Их нет и не было. Это кандидатура даже не обсуждалась», – заявил Кузьмичев.