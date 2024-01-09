Президент «ПСЖ» сделал заявление о будущем Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопросы о Килиане Мбаппе, чей контракт истекает ближайшим летом.
«Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а «ПСЖ» – лучший клуб для него. Здесь он в центре всего.
О чем мы с ним договорились? Детали останутся между нами. У нас джентльменское соглашение, оно не связано с деньгами.
Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ», – сказал Аль-Хелаифи.
- Сообщалось, что Мбаппе уже договорился с «Реалом».
- «Ливерпулю» француз отказал.
- В этом сезоне нападающий забил 25 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах.
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