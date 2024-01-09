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    Президент «ПСЖ» сделал заявление о будущем Мбаппе

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопросы о Килиане Мбаппе, чей контракт истекает ближайшим летом.

    «Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а «ПСЖ» – лучший клуб для него. Здесь он в центре всего.

    О чем мы с ним договорились? Детали останутся между нами. У нас джентльменское соглашение, оно не связано с деньгами.

    Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ», – сказал Аль-Хелаифи.

    • Сообщалось, что Мбаппе уже договорился с «Реалом».
    • «Ливерпулю» француз отказал.
    • В этом сезоне нападающий забил 25 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

    Знакомый силуэт? Попробуйте отгадать этого и других футболистов в игре «Невидимка»!

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    Источник: RMC Sport

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    09.01.2024 21:32
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