Президент «ПСЖ» сделал заявление о будущем Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопросы о Килиане Мбаппе, чей контракт истекает ближайшим летом.

«Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а «ПСЖ» – лучший клуб для него. Здесь он в центре всего.

О чем мы с ним договорились? Детали останутся между нами. У нас джентльменское соглашение, оно не связано с деньгами.

Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ», – сказал Аль-Хелаифи.

Сообщалось, что Мбаппе уже договорился с «Реалом».

«Ливерпулю» француз отказал.

В этом сезоне нападающий забил 25 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

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