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    Доннарумма отказал «Реалу»

    Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал, как итальянец несколько лет назад отклонил предложение «Реала».

    «Джиджи – лучший голкипер в мире, о чeм говорят все тренеры вратарей, которые работали с ним. Для всех них Доннарумма – это недосягаемый талант.

    «Реал» хотел заполучить Джиджи, когда ему было 17 лет, но он отказал ему ради «Милана», – заявил агент.

    • Доннарумма был в «Милане» с 2013 по 2021 год.
    • Затем он ушел в «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • Со сборной Италии вратарь выиграл Евро-2020.

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    Источник: Football Italia

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    09.01.2024 19:00
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    Комментарии (4)
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    LOKOfanatik19
    1704816030
    Был когда классным вратарем и человеком, но потом связался с миной и для всех останется долларумой.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1704817737
    Кому охота в 17 лет полировать лавку.
    Ответить
    Василевс Ромеев
    1704822667
    Много шума из ничего.
    Ответить
    Fialet
    1704825428
    Донна Рума ипанько.
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