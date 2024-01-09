Доннарумма отказал «Реалу»

Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал, как итальянец несколько лет назад отклонил предложение «Реала».

«Джиджи – лучший голкипер в мире, о чeм говорят все тренеры вратарей, которые работали с ним. Для всех них Доннарумма – это недосягаемый талант.

«Реал» хотел заполучить Джиджи, когда ему было 17 лет, но он отказал ему ради «Милана», – заявил агент.