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    ⚡️ Холанд летом перейдет в «Барселону» (Франсуа Гальярдо)

    «Барселона» усилится форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом во время летнего трансферного окна.

    По информации журналиста Франсуа Гальярдо, каталонцы заплатят около 100 миллионов евро.

    Инсайдер утверждает, что сделка уже согласована.

    • Холанд в этом сезоне забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
    • Контракт норвежца с «Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года.

    Знакомый силуэт? Попробуйте отгадать этого и других футболистов в игре «Невидимка»!

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    Источник: твиттер журналиста Франсуа Гальярдо

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    09.01.2024 18:20
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1704813798
    Что-то не верится.
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    Suvorov71
    1704814121
    Деньги решают все, а что не исключаю такой вариант, все как в россии
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1704814195
    Че там они в рассрочку по долям собрались брать?)))
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    MazaiNN
    1704814326
    ,,каталонцы заплатят около 100 миллионов евро,, какая то смешная сумма. Похоже Хосеп оказался засланным казачком.
    Ответить
    Avenger_93
    1704814612
    Ххаххахахах, да да верим, если шкета из Бразилии в кредит взяли, а тут сразу 100 млн
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    portero
    1704816713
    Утка!!!! Зачем ему никакущая Барса, когда в МС всё хорошо.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1704817437
    Сначала те кто говорит мол что так мало . То. В трансфере указана сумма 100м евро для перехода только это для клубов не из АПЛ . )) По поводу утки и тд. Если Мбаппе собирается в Реал то надо усилить Барсу . Это называется реклама ЛаЛиги . Но я бы купил Напа из Фейеноорда. Четкий косит под Суареса
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    DeStar
    1704818317
    хахахахахаха
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    Мортус
    1704821565
    Какой-то лютый баян прилетел))))))))))))
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704824446
    Было-бы здорово! Холанд-топ.
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