«Барселона» усилится форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом во время летнего трансферного окна.
По информации журналиста Франсуа Гальярдо, каталонцы заплатят около 100 миллионов евро.
Инсайдер утверждает, что сделка уже согласована.
- Холанд в этом сезоне забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
- Контракт норвежца с «Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года.
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