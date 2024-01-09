Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Реал» может летом продать Винисиуса, но при одном условии

    Вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору, возможно, придется уйти из клуба по окончании сезона.

    Мадридцы рассматривают опцию его продажи в связи с вероятным подписанием Килиана Мбаппе.

    Француз и бразилец претендуют на одну позицию на левом фланге атаки. Кроме того, «Реал» сможет заработать большую сумму на 23-летнем футболисте.

    Впрочем, этот вариант будет обсуждаться только в случае прихода Мбаппе. При других сценариях будущее Винисиуса на «Сантьяго Бернабеу» гарантировано.

    • Рыночная стоимость бразильского вингера – 150 миллионов евро.
    • В этом сезоне Винисиус забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.

    Новости по теме
    Вальверде объяснил, почему не поедет в Саудовскую Аравию
    Доннарумма отказал «Реалу» 4
    Мбаппе ответил на предложение «Ливерпуля» 3
    Источник: Defensa Central

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1704805870
    Бред Менять талантливого воспитанника На чсвшного недомужика
    Ответить
    Ziklop
    1704811670
    не будет этого варианта!
    Ответить
    Suvorov71
    1704813194
    А что, продайте его Барселоне, вот это самый хороший ход
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+