«Реал» может летом продать Винисиуса, но при одном условии

Вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору, возможно, придется уйти из клуба по окончании сезона.

Мадридцы рассматривают опцию его продажи в связи с вероятным подписанием Килиана Мбаппе.

Француз и бразилец претендуют на одну позицию на левом фланге атаки. Кроме того, «Реал» сможет заработать большую сумму на 23-летнем футболисте.

Впрочем, этот вариант будет обсуждаться только в случае прихода Мбаппе. При других сценариях будущее Винисиуса на «Сантьяго Бернабеу» гарантировано.