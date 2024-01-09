«Реал» может летом продать Винисиуса, но при одном условии

Вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору, возможно, придется уйти из клуба по окончании сезона.
Мадридцы рассматривают опцию его продажи в связи с вероятным подписанием Килиана Мбаппе.
Француз и бразилец претендуют на одну позицию на левом фланге атаки. Кроме того, «Реал» сможет заработать большую сумму на 23-летнем футболисте.
Впрочем, этот вариант будет обсуждаться только в случае прихода Мбаппе. При других сценариях будущее Винисиуса на «Сантьяго Бернабеу» гарантировано.
- Рыночная стоимость бразильского вингера – 150 миллионов евро.
- В этом сезоне Винисиус забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.