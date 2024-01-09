Названа дата перехода Ахметова в «Зенит»

Полузащитник Ильзат Ахметов 8 января успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Зенит». По данным журналиста Ивана Карпова, официальная презентация новичка запланирована на вторник 9 января.

Петербуржцы приобрели 26-летнего хавбека у «Краснодара» по опции выкупа за 850 тысяч евро. Срок контракта составит 2,5 года с возможностью продления еще на сезон, в случае достижения определенных показателей.