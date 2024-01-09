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    Названа дата перехода Ахметова в «Зенит»

    Полузащитник Ильзат Ахметов 8 января успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Зенит». По данным журналиста Ивана Карпова, официальная презентация новичка запланирована на вторник 9 января.

    Петербуржцы приобрели 26-летнего хавбека у «Краснодара» по опции выкупа за 850 тысяч евро. Срок контракта составит 2,5 года с возможностью продления еще на сезон, в случае достижения определенных показателей.

    • 26-летний Ахметов в этом сезоне провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 2 передачи.
    • «Краснодар» занимает в РПЛ первое место с 38 очками после 18 туров, «Зенит» идет вторым с 36 очками.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    09.01.2024 10:23
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    Комментарии (3)
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    acor94
    1704786974
    Нам от балласта типа ерохина надо избавляться, а эти дебилы ещё второсортных киргизов берут. Вместе в алипом в аренду в Сочи. Пусть там радуют пустой стадион, а на эту позицию надо возвращать Михайлова, плюс Коваленко есть.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704787715
    Сомневаюсь я однако. Не уровень Зенита явно. Гыгыгы
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    portero
    1704792545
    Слишком редко у ннго получается играть на команду полезно, иногда ввходя на замену получается обострять.... Тренеру явно этого мало, поэтому досвидания....
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