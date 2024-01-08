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    Пильгуй рассказал, как Беккенбауэр лично помогал Яшину

    Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй вспомнил, как Франц Беккенбауэр помогал Льву Яшину. Немца не стало сегодня в возрасте 78 лет.

    «Мы с ним пересекались достаточно редко. Впервые я увидел его в финале чемпионата Европы 1972 года в Бельгии. Дальше мы уже встречались периодически, когда сборная ФРГ приезжала в Москву.

    Помимо того, что Франц высококлассный во всех отношениях футболист, это человек высочайшего масштаба. Пеле, Беккенбауэр, Марадона – это люди одного уровня.

    Он ещe и как человек был прекрасен, по опыту моего личного общения с ним. Мы более-менее пообщались, помню, на банкете, когда был прощальный матч Льва Ивановича Яшина. Насколько он прост в общении, вежливый, культурный! А ещe какая-то в нeм присутствовала внутренняя интеллигентность! Безумно жаль, что он так рано ушeл.

    Действительно, была история, что он помогал Льву Ивановичу Яшину с протезом. Он многое сделал для того, чтобы найти врачей, принял очень активное участие. Со Львом Ивановичем они были достаточно дружны. Когда Яшин закончил играть, Франц приезжал к нему домой, да и вообще при любой возможности, когда он был в Москве, заезжал на квартиру, общался с Львом Ивановичем, а когда Яшина не стало, поддерживал связь с Валентиной Тимофеевной. Франц был их близким другом семьи», – поделился Пильгуй.

    • Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году и в качестве тренера в 1990 году).
    • В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).

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    Источник: Metaratings

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    08.01.2024 23:31
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alex1951
    1704752338
    Спасибо тебе ,Пильгуй .за такие слова......Все так.... Вот о таких и будут помнить всю жизнь....Тогда уважали друг друга ...неважно кто ты откуда ты.....грустно...
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