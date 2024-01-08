Пильгуй рассказал, как Беккенбауэр лично помогал Яшину

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй вспомнил, как Франц Беккенбауэр помогал Льву Яшину. Немца не стало сегодня в возрасте 78 лет.

«Мы с ним пересекались достаточно редко. Впервые я увидел его в финале чемпионата Европы 1972 года в Бельгии. Дальше мы уже встречались периодически, когда сборная ФРГ приезжала в Москву.

Помимо того, что Франц высококлассный во всех отношениях футболист, это человек высочайшего масштаба. Пеле, Беккенбауэр, Марадона – это люди одного уровня.

Он ещe и как человек был прекрасен, по опыту моего личного общения с ним. Мы более-менее пообщались, помню, на банкете, когда был прощальный матч Льва Ивановича Яшина. Насколько он прост в общении, вежливый, культурный! А ещe какая-то в нeм присутствовала внутренняя интеллигентность! Безумно жаль, что он так рано ушeл.

Действительно, была история, что он помогал Льву Ивановичу Яшину с протезом. Он многое сделал для того, чтобы найти врачей, принял очень активное участие. Со Львом Ивановичем они были достаточно дружны. Когда Яшин закончил играть, Франц приезжал к нему домой, да и вообще при любой возможности, когда он был в Москве, заезжал на квартиру, общался с Львом Ивановичем, а когда Яшина не стало, поддерживал связь с Валентиной Тимофеевной. Франц был их близким другом семьи», – поделился Пильгуй.