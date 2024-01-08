Названа предположительная причина смерти Шершуна

Инсайдер Иван Карпов сообщил предполагаемую причину смерти экс-защитника ЦСКА Богдана Шершуна. Ему было 42 года.
«Источники Карпа на Украине сообщают, что бывший футболист сборной Украины мог заболеть после укуса клеща. Шершун ездил лечиться в Бельгию, но это не помогло», – написал Карпов.
- Шершун – уроженец Хмельницкого, воспитанник «Днепра».
- За ЦСКА игрок провел 81 матч, забил 2 гола. С командой он брал Кубок УЕФА.
- На счету Шершуна 4 матча за сборную Украины.
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