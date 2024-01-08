Вдова Валентина Иванова поделилась впечатлением от Беккенбауэра

Лидия Иванова, вдова бывшего игрока сборной СССР Валентина Иванова, отреагировала на новость о смерти экс-защитника сборной ФРГ Франца Беккенбауэра.

«Я даже была знакома с ним. Очень хорошо отзывался о Валентине, это я знаю. Это действительно величина очень большого размаха. Потеря не только для футбола Германии. Это потеря мирового масштаба. Очень жаль.

Знакомы были шапочно, скорее. Была какая‑то встреча, где поздоровались, а потом наши футболисты разговаривали в том числе с ним. Но он оставил впечатление интеллигентного, интересного мужчины. Они всегда были хорошо с лоском одеты. В этом наши ребята старались им не уступать. Мне это всегда нравилось в футболистах того времени.

Также вспоминаю, как в Германии попала в спортивный комплекс, там был гимнастический зал, и он был назван именем Беккенбауэра. Знаю, что он был блестящим футболистом. То время было связано с плеядой мощных футбольных имен. И Беккенбауэр был там в первых рядах», – поделилась Иванова.