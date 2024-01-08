Колосков объяснил уникальность Беккенбауэра

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о смерти Франца Беккенбауэра.

«Сказать про Беккенбауэра, что он был выдающимся игроком, – ничего не сказать. Он относился к гениальным игрокам. Беккенбауэер, помимо того, что был выдающимся тактиком, еще и опередил время.

Это был первый центральный защитник, который начал регулярно участвовать в начале атаки, организуя и завершая ее, благодаря его выдающемуся мастерству и блестящему ориентированию на футбольном поле, такого до него не было. Потрясающий футболист. Конечно, его абсолютно справедливо относят к гениальным футболистам.

Беккенбауэр был и тренером, который привел сборную Германии к победе на чемпионате мира, и выдающимся организатором, что редко бывает. Мы с ним были коллегами, он был членом исполкома УЕФА, мы с ним довольно часто встречались, не меньше пяти раз в год по разным поводам. Он активно работал, очень тесно с ним общались, сложились теплые отношения. Он сам ушел из исполкома, когда решил окончательно закончить с футболом и уйти на покой.

Несмотря на свое величие, он был очень скромным человеком, во всяком случае, в нашем кругу. Помню случай, когда ему вручали награду, его назвали королем футбола. Беккенбауэр подошел и сказал в микрофон: «Нет, король футбола у нас один – это Пеле».

Уходит целая эпоха. Очень жаль. Он хорошо относился и ко мне лично, и к другим нашим членам делегации и к России. У меня самые наилучшие воспоминания остались, приношу глубокие соболезнования его семье», – сказал Колосков.