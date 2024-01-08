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    Колосков объяснил уникальность Беккенбауэра

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о смерти Франца Беккенбауэра.

    «Сказать про Беккенбауэра, что он был выдающимся игроком, – ничего не сказать. Он относился к гениальным игрокам. Беккенбауэер, помимо того, что был выдающимся тактиком, еще и опередил время.

    Это был первый центральный защитник, который начал регулярно участвовать в начале атаки, организуя и завершая ее, благодаря его выдающемуся мастерству и блестящему ориентированию на футбольном поле, такого до него не было. Потрясающий футболист. Конечно, его абсолютно справедливо относят к гениальным футболистам.

    Беккенбауэр был и тренером, который привел сборную Германии к победе на чемпионате мира, и выдающимся организатором, что редко бывает. Мы с ним были коллегами, он был членом исполкома УЕФА, мы с ним довольно часто встречались, не меньше пяти раз в год по разным поводам. Он активно работал, очень тесно с ним общались, сложились теплые отношения. Он сам ушел из исполкома, когда решил окончательно закончить с футболом и уйти на покой.

    Несмотря на свое величие, он был очень скромным человеком, во всяком случае, в нашем кругу. Помню случай, когда ему вручали награду, его назвали королем футбола. Беккенбауэр подошел и сказал в микрофон: «Нет, король футбола у нас один – это Пеле».

    Уходит целая эпоха. Очень жаль. Он хорошо относился и ко мне лично, и к другим нашим членам делегации и к России. У меня самые наилучшие воспоминания остались, приношу глубокие соболезнования его семье», – сказал Колосков.

    • Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году и в качестве тренера в 1990 году).
    • В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 21:14
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    Комментарии (1)
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    Петер круче мАсквы
    1704740078
    Гитлер, тоже был зе.б.ись мужиком. Немцы, о нас другого мнения. Я вас скажу так, если ты питарас, то оставаться им надо до конца. Колосков, тому прямое подтверждение. Большенство из вас, даже за границей не было. Знаете, как к нам относятся с экранов телика. Мир и дружба, хавайте дальше! Мало того, что нас ненавидят, нас везде призерают за то что мы есть. Скажите Колоскову, мир, дружба, жвачка закончился!
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