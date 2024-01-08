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    Губерниев рассказал о знакомстве с Беккенбауэром

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть экс-игрока сборной Германии Франца Беккенбауэра.

    «Это был величайший из великих – и спортсмен, и тренер. Мне посчастливилось быть с ним знакомым: виделись несколько раз на футбольных матчах и он был у меня гостем в студии. Легендарный футболист и тренер, величина, интеллектуал. Это потеря для человечества.

    Он был очень простым в общении, воспитанным, но с невероятным чувством собственного достоинства. Не зря его называли Кайзером. Он был, как настоящая особа королевских кровей, но вместе с тем очень простой, без тени заносчивости.

    У меня остались самые теплые впечатления, я скорблю вместе со всеми. Он даже на биатлон приезжал, болел за Магдалену Нойнер. Нас многое объединяло. Сборная ФРГ, которую он тренировал, была великолепна. Стать чемпионом мира и как игрок, и как тренер могут не многие. Светлая память, Кайзер», – сказал Губерниев.

    • Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году и в качестве тренера в 1990 году).
    • В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 20:22
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