Губерниев рассказал о знакомстве с Беккенбауэром

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть экс-игрока сборной Германии Франца Беккенбауэра.

«Это был величайший из великих – и спортсмен, и тренер. Мне посчастливилось быть с ним знакомым: виделись несколько раз на футбольных матчах и он был у меня гостем в студии. Легендарный футболист и тренер, величина, интеллектуал. Это потеря для человечества.

Он был очень простым в общении, воспитанным, но с невероятным чувством собственного достоинства. Не зря его называли Кайзером. Он был, как настоящая особа королевских кровей, но вместе с тем очень простой, без тени заносчивости.

У меня остались самые теплые впечатления, я скорблю вместе со всеми. Он даже на биатлон приезжал, болел за Магдалену Нойнер. Нас многое объединяло. Сборная ФРГ, которую он тренировал, была великолепна. Стать чемпионом мира и как игрок, и как тренер могут не многие. Светлая память, Кайзер», – сказал Губерниев.