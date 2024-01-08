Захарян рассказал, от чего кайфует в «Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о быте в Сан-Себастьяне.
– По чему больше всего скучаешь здесь, в Испании?
– По друзьям, наверное. Семья здесь, мне так-то легко. По еде – нет, мама готовит.
– Чьи слова больше всего помогали в эти месяцы?
– У меня не было такого, чтобы я в панике или в отчаянном состоянии был. Наоборот, кайфовал, тренировался. Выходишь – 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же.
Ребята стали больше доверять, я лично начал увереннее себя чувствовать. Когда хорошие матчи проводил, было настроение и чувство, что могу, что надо еще работать и буду играть.
- 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
- За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
- В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.