Захарян рассказал, от чего кайфует в «Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о быте в Сан-Себастьяне.

– По чему больше всего скучаешь здесь, в Испании?

– По друзьям, наверное. Семья здесь, мне так-то легко. По еде – нет, мама готовит.

– Чьи слова больше всего помогали в эти месяцы?

– У меня не было такого, чтобы я в панике или в отчаянном состоянии был. Наоборот, кайфовал, тренировался. Выходишь – 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же.

Ребята стали больше доверять, я лично начал увереннее себя чувствовать. Когда хорошие матчи проводил, было настроение и чувство, что могу, что надо еще работать и буду играть.