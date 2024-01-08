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    Захарян рассказал, от чего кайфует в «Сосьедаде»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о быте в Сан-Себастьяне.

    – По чему больше всего скучаешь здесь, в Испании?

    – По друзьям, наверное. Семья здесь, мне так-то легко. По еде – нет, мама готовит.

    – Чьи слова больше всего помогали в эти месяцы?

    – У меня не было такого, чтобы я в панике или в отчаянном состоянии был. Наоборот, кайфовал, тренировался. Выходишь – 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же.

    Ребята стали больше доверять, я лично начал увереннее себя чувствовать. Когда хорошие матчи проводил, было настроение и чувство, что могу, что надо еще работать и буду играть.

    • 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
    • За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
    • В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 14:50
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    Комментарии (6)
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    Fialet
    1704721648
    Чего бы не кайфовать, в Испаниях тепло, посидел на скамеечка, когда команда играет, и можно на море. А деньги капают.
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    АКС-74У
    1704723150
    Посмотрел вчера 1 тайм кубкового матча с Малагой, какой потрясающий удар Захаряна, какой МАЗИЛА!!! Я бы со стыда умер, а он кайфует ((
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    Вася-Рогов-google
    1704726226
    Н-да, кроме вчерашнего ляпа вдоль ворот и не вспомнить ничего)
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    alefreddy
    1704732743
    долго кайфовать не дадут к саудитам отправят
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