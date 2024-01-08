Захарян подвел итог полугода в «Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил интенсивность в России и Испании.

– Все, кто уехал в Европу, говорят про другую интенсивность. Как ты за эти полгода понял, что это такое?

– Да, интенсивнее, все время на спине кто‑то висит. Думаю, все это от тренировок, все работают на 100%, все выкладываются, чуть уровень другой.

– Насколько тренировки тяжелее, чем в РПЛ?

– В плане нагрузок потяжелее, но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало. На этом фоне тяжелее тренироваться. Первое время я приезжал в отель, спал сразу после тренировок, тяжело было. Но со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу.

– Что у тебя получилось в эти полгода, если подводить промежуточный итог?

– В целом я проводил хорошие матчи, но понятно, что хочу больше. Были моменты, чтобы забить, но пока не летит, не фартит. Через работу все придет, осталось начать забивать и все будет хорошо.