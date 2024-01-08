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    Захарян подвел итог полугода в «Сосьедаде»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил интенсивность в России и Испании.

    – Все, кто уехал в Европу, говорят про другую интенсивность. Как ты за эти полгода понял, что это такое?

    – Да, интенсивнее, все время на спине кто‑то висит. Думаю, все это от тренировок, все работают на 100%, все выкладываются, чуть уровень другой.

    – Насколько тренировки тяжелее, чем в РПЛ?

    – В плане нагрузок потяжелее, но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало. На этом фоне тяжелее тренироваться. Первое время я приезжал в отель, спал сразу после тренировок, тяжело было. Но со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу.

    – Что у тебя получилось в эти полгода, если подводить промежуточный итог?

    В целом я проводил хорошие матчи, но понятно, что хочу больше. Были моменты, чтобы забить, но пока не летит, не фартит. Через работу все придет, осталось начать забивать и все будет хорошо.

    • 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
    • За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
    • В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 13:59
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