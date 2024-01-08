Захарян оценил тренера «Сосьедада» и свой уровень знания испанского языка

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян доволен тем, что стал получать больше игрового времени в клубе.
– Были у тебя моменты отчаяния, что все не так происходит и зря поехал?
– Нет, почему, все поддерживают. После игры с «Зальцбургом» я, наоборот, почувствовал уверенность, стали больше давать времени, сыграл с «Интером» на «Сан‑Сиро». Супер, чего мне жаловаться.
– Что за тренер Иманоль Альгуасиль, что он тебе дал?
– Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие. Какие‑то общекомандные действия, как открываться и мыслить по‑другому. Я пока в фазе изучения испанского языка, когда выучу – будет легче.
– Твой испанский от 1 до 10 сейчас на сколько?
– На 2 (улыбается). Клуб дал учителя, но я думаю брать русского преподавателя и заниматься с двумя. Бывает, что у нас тренировки или у него нет времени, чуть просаживаемся в этом плане, с репетитором будет легче.
- 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
- За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
- В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.