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    • Захарян оценил тренера «Сосьедада» и свой уровень знания испанского языка

    Захарян оценил тренера «Сосьедада» и свой уровень знания испанского языка

    Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян доволен тем, что стал получать больше игрового времени в клубе.

    – Были у тебя моменты отчаяния, что все не так происходит и зря поехал?

    – Нет, почему, все поддерживают. После игры с «Зальцбургом» я, наоборот, почувствовал уверенность, стали больше давать времени, сыграл с «Интером» на «Сан‑Сиро». Супер, чего мне жаловаться.

    – Что за тренер Иманоль Альгуасиль, что он тебе дал?

    – Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие. Какие‑то общекомандные действия, как открываться и мыслить по‑другому. Я пока в фазе изучения испанского языка, когда выучу – будет легче.

    – Твой испанский от 1 до 10 сейчас на сколько?

    – На 2 (улыбается). Клуб дал учителя, но я думаю брать русского преподавателя и заниматься с двумя. Бывает, что у нас тренировки или у него нет времени, чуть просаживаемся в этом плане, с репетитором будет легче.

    • 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
    • За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
    • В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 13:10
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    Комментарии (1)
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    Atom2020
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    Кому-то должен быть интересен уехавший пинатель мяча? Уехал в Испанию - скатерью дорога. Пусть испанцы интересуются как он владеет испанским.
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