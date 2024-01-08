«Манчестер Сити» сделает предложение по трансферу Киммиха летом

«Манчестер Сити» рассчитывает на снижение трансферной стоимости полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха к лету. По данным Daily Mirror, сейчас мюнхенцы просят за хавбека 58 миллионов евро, но к следующему трансферному окну в английском клубе хотят снизить цену до 24 миллионов евро.
Падение стоимости может случиться, так как у Киммиха летом останется только год до окончания контракта с «Баварией».
- В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за мюнхенскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами.
- Претендентами на игрока также считаются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».