«Манчестер Сити» сделает предложение по трансферу Киммиха летом

«Манчестер Сити» рассчитывает на снижение трансферной стоимости полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха к лету. По данным Daily Mirror, сейчас мюнхенцы просят за хавбека 58 миллионов евро, но к следующему трансферному окну в английском клубе хотят снизить цену до 24 миллионов евро.

Падение стоимости может случиться, так как у Киммиха летом останется только год до окончания контракта с «Баварией».