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    • «Манчестер Сити» сделает предложение по трансферу Киммиха летом

    «Манчестер Сити» сделает предложение по трансферу Киммиха летом

    «Манчестер Сити» рассчитывает на снижение трансферной стоимости полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха к лету. По данным Daily Mirror, сейчас мюнхенцы просят за хавбека 58 миллионов евро, но к следующему трансферному окну в английском клубе хотят снизить цену до 24 миллионов евро.

    Падение стоимости может случиться, так как у Киммиха летом останется только год до окончания контракта с «Баварией».

    • В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за мюнхенскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами.
    • Претендентами на игрока также считаются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

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    Источник: The Mirror

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    08.01.2024 11:42
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