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    • Дмитрий Кузнецов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА

    Дмитрий Кузнецов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА

    Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов определил, какие позиции в команде нуждаются в укреплении в зимнее трансферное окно.

    «В зимнее трансферное окно ЦСКА нужно приобрести центрального защитника, потому что выбыл Дивеев и неизвестно, когда он наберет форму. А игра в обороне – основополагающий элемент для любой команды, а уже на защиту накладываются и атакующие действия.

    Еще обязательно нужен игрок оборонительного характера в центральную зону. Гаич пока справляется со своими обязанностями, Мухин восстановится. Может быть, ЦСКА ещe не хватает более быстрого и разнообразного нападающего», – сказал Кузнецов.

    • ЦСКА занимает 8 место в РПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.
    • Армейцы забили 31 мяч и пропустили 24.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.01.2024 09:29
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    Комментарии (3)
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    111ax
    1704709242
    После Газзаева команда все хуже и хуже играет. Были подъемы при Слуцком, затем первый +- сезон Гончаренко, в остальном динамика все же вниз. Может в руководстве клуба пора что-то менять?
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    Mirak92
    1704717735
    Весь состав!
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