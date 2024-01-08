Дмитрий Кузнецов назвал позиции, которые нужно усилить ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов определил, какие позиции в команде нуждаются в укреплении в зимнее трансферное окно.

«В зимнее трансферное окно ЦСКА нужно приобрести центрального защитника, потому что выбыл Дивеев и неизвестно, когда он наберет форму. А игра в обороне – основополагающий элемент для любой команды, а уже на защиту накладываются и атакующие действия.

Еще обязательно нужен игрок оборонительного характера в центральную зону. Гаич пока справляется со своими обязанностями, Мухин восстановится. Может быть, ЦСКА ещe не хватает более быстрого и разнообразного нападающего», – сказал Кузнецов.