Кавазашвили назвал лучшего вратаря России

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили сказал, что считает лучшим вратарем России в данный момент Игоря Акинфеева.

«Вратарь подбирается по нескольким критериям: он должен быть спокойным, всесторонне развит и их должны учить квалифицированные вратарские тренеры.

Сейчас часто говорю: «Тренеры вратарей, вы что творите? Зачем вы их губите?» Вратарь [Матвей] Сафонов – талантливый мальчик. Но он допускает грубейшие ошибки.

Его самоуверенность меня просто возмущает, потому что он ставит своих защитников в тяжелейшую ситуацию и под удар попадает вся команда. Вратарь должен первым обеспечивать своих сокомандников быстрым пасом.

Некоторые называют лучшим вратарем России Игоря Акинфеева? Так и есть. Он редко занимается перепасовками в штрафной площадке. Еще ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили гол.

Он подает мяч туда, где меньше вероятность потери, то есть Акинфеев продлевает атаку. Именно поэтому, невзирая на возраст, он самый востребованный вратарь», – сказал Кавазашвили.