Кавазашвили назвал лучшего вратаря России

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили сказал, что считает лучшим вратарем России в данный момент Игоря Акинфеева.
«Вратарь подбирается по нескольким критериям: он должен быть спокойным, всесторонне развит и их должны учить квалифицированные вратарские тренеры.
Сейчас часто говорю: «Тренеры вратарей, вы что творите? Зачем вы их губите?» Вратарь [Матвей] Сафонов – талантливый мальчик. Но он допускает грубейшие ошибки.
Его самоуверенность меня просто возмущает, потому что он ставит своих защитников в тяжелейшую ситуацию и под удар попадает вся команда. Вратарь должен первым обеспечивать своих сокомандников быстрым пасом.
Некоторые называют лучшим вратарем России Игоря Акинфеева? Так и есть. Он редко занимается перепасовками в штрафной площадке. Еще ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили гол.
Он подает мяч туда, где меньше вероятность потери, то есть Акинфеев продлевает атаку. Именно поэтому, невзирая на возраст, он самый востребованный вратарь», – сказал Кавазашвили.
- Акинфеев провел в этом сезоне 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей.
- Сафонов сыграл в сезоне-2023/24 18 встреч, пропустив 12 голов.