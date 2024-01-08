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    Кавазашвили назвал лучшего вратаря России

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили сказал, что считает лучшим вратарем России в данный момент Игоря Акинфеева.

    «Вратарь подбирается по нескольким критериям: он должен быть спокойным, всесторонне развит и их должны учить квалифицированные вратарские тренеры.

    Сейчас часто говорю: «Тренеры вратарей, вы что творите? Зачем вы их губите?» Вратарь [Матвей] Сафонов – талантливый мальчик. Но он допускает грубейшие ошибки.

    Его самоуверенность меня просто возмущает, потому что он ставит своих защитников в тяжелейшую ситуацию и под удар попадает вся команда. Вратарь должен первым обеспечивать своих сокомандников быстрым пасом.

    Некоторые называют лучшим вратарем России Игоря Акинфеева? Так и есть. Он редко занимается перепасовками в штрафной площадке. Еще ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили гол.

    Он подает мяч туда, где меньше вероятность потери, то есть Акинфеев продлевает атаку. Именно поэтому, невзирая на возраст, он самый востребованный вратарь», – сказал Кавазашвили.

    • Акинфеев провел в этом сезоне 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей.
    • Сафонов сыграл в сезоне-2023/24 18 встреч, пропустив 12 голов.

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    Источник: «РИА Новости»

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    08.01.2024 08:48
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1704697285
    От тебя, дедуль, ждут более объемного и квалифицированного обоснования по данному вопросу, а у тебя все сводится к тому, что лучший тот, кто не занимается перепасовками в своей штрафной. Кстати, если так, то много вопросов к полевым быкам, почему они вратарю отпасовывают?
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    zigbert
    1704702253
    Возможно что такая игра Акинфеева для нашего футбола является наиболее простой и надежной. Но Кавазашвили видимо не смотрит как играют вратари ведущих европейских чемпионатов и международных соревнований. Конечно такая игра зависит от мастерства игроков обороны и вратаря а главное их взаимодействия. Современные защитники начинают организацию атак уже от своих ворот, контролируя мяч и в некотором смысле изматывая нападающих соперника, которые стараются играть в прессинг. Даже Акинфеев не всегда точно делает свои передачи а это уже 50% потерь мяча.
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