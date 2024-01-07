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    Бабич объяснил, почему переехал из Испании в Россию

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал свое решение о переезде в Россию.

    «Когда меня спрашивают, почему я перешел, я часто в шутку отвечаю, что после температуры плюс 50 хотелось переехать в более прохладные регионы с температурой минус 50. С этой точки зрения я не ошибся. Выбор был отличный и я быстро вписался.

    В Россию приезжает все больше иностранцев, растут инвестиции, и понятно, что все команды хотят быть готовыми хорошо выступить в Европе после снятия запрета. Например, сейчас в Дубае меня ждут самые долгие сборы в моей карьере – шесть недель», – сказал Бабич.

    • «Спартак» подписал Бабича из «Альмерии».
    • Серб провел в РПЛ 10 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: MaxBet Sport

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    07.01.2024 21:40
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    Комментарии (10)
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    TIMOTHY
    1704653525
    Сказочник))) хрюндель)
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    Таврида
    1704654907
    Так в Дубае те же +50. Поменял шило на шило, бггг
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    FReeMan1409
    1704671772
    Да ладно, скажи правду - хамон надоел, захотел пельмешек попрообовать !)))
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    alefreddy
    1704705735
    хороший юмор очень кстати в связи с отстранением из евро кубков
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    zigbert
    1704707085
    Пусть в Спартаке у него сложится все удачно и оборона команды заиграет более надежно.
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