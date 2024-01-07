Бабич объяснил, почему переехал из Испании в Россию

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал свое решение о переезде в Россию.

«Когда меня спрашивают, почему я перешел, я часто в шутку отвечаю, что после температуры плюс 50 хотелось переехать в более прохладные регионы с температурой минус 50. С этой точки зрения я не ошибся. Выбор был отличный и я быстро вписался.

В Россию приезжает все больше иностранцев, растут инвестиции, и понятно, что все команды хотят быть готовыми хорошо выступить в Европе после снятия запрета. Например, сейчас в Дубае меня ждут самые долгие сборы в моей карьере – шесть недель», – сказал Бабич.