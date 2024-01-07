Куртуа назвал лучшего игрока 2023 года: «Он заслужил The Best больше всех»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил, кто заслуживает выиграть награду The Best.

Кандидатами от ФИФА являются Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами» / сборная Аргентины).

«Всегда здорово играть против таких футболистов. Например, в Лиге чемпионов мне удалось сдержать Холанда – все голы забили его партнеры по команде.

Мбаппе и Месси – тоже фантастические игроки, но я считаю, что больше всех награду заслужил Холанд, потому что он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и забил просто кучу голов.

Поэтому, на мой взгляд, Эрлинг заслужил, впрочем, два других претендента тоже забили много мячей. Посмотрим», – сказал Куртуа.

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