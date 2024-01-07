Мостовой высказался о зимних трансферах «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о новичках «Зенита».

Петербуржцы подписали зимой Педро и Нино. Также команду могут пополнить Ильзат Ахметов из «Краснодара» и вингер «Палмейраса» Артур.

«Неудивительно, что «Зенит» начинает скупать футболистов. Они делают все, чтобы не потерять чемпионство. Так что было понятно, что «Зенит» будет активно работать над трансферами этой зимой.

Думаю, весной «Зенит» будет другим – выглядеть иначе, увереннее. Все-таки после потери Малкома был небольшой спад. А сейчас, возможно, придет новая звезда. Посмотрим. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионской гонкой», – сказал Мостовой.

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