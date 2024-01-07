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    Стала известна зарплата, которую «Реал» предлагает Мбаппе

    Названы возможные финансовые условия для Килиана Мбаппе на случай его перехода в «Реал».

    Мадридский клуб предлагал форварду «ПСЖ» в 2022 году зарплату в размере 26 миллионов евро в год и подписной бонус в 130 миллионов евро.

    В этом году «Реал» снизит условия из-за ослабления экономики клуба, но Мбаппе все равно станет самым высокооплачиваемым игроком мадридцев, если примет предложение.

    Француз должен ответить «Реалу» в ближайшее время.

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    Источник: The Athletic

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    07.01.2024 19:29
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    Комментарии (4)
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    Стала известна зарплата, которую «Реал» ПРЕДЛАГАЛ Мбаппе в 2022 году. Кто автор, кто ****?
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