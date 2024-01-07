Стала известна зарплата, которую «Реал» предлагает Мбаппе

Названы возможные финансовые условия для Килиана Мбаппе на случай его перехода в «Реал».

Мадридский клуб предлагал форварду «ПСЖ» в 2022 году зарплату в размере 26 миллионов евро в год и подписной бонус в 130 миллионов евро.

В этом году «Реал» снизит условия из-за ослабления экономики клуба, но Мбаппе все равно станет самым высокооплачиваемым игроком мадридцев, если примет предложение.

Француз должен ответить «Реалу» в ближайшее время.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток