Петржела раскритиковал «Зенит»: «Клуб останавливает развитие российского футбола»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о покупке клубом бразильских футболистов.

«Я действительно не понимаю, зачем «Зенит» превращается в сборную Бразилии. После каждого трансферного окна в команде все больше и больше бразильцев. Русских футболистов в основном составе почти не осталось, не говоря уже о воспитанниках.

На мой взгляд, это недальновидная стратегия, нужно интегрировать своих футболистов, а не скупать всех подряд из другого чемпионата и оставлять россиян в запасе.

«Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев», – сказал Петржела.