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    • Петржела раскритиковал «Зенит»: «Клуб останавливает развитие российского футбола»

    Петржела раскритиковал «Зенит»: «Клуб останавливает развитие российского футбола»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о покупке клубом бразильских футболистов.

    «Я действительно не понимаю, зачем «Зенит» превращается в сборную Бразилии. После каждого трансферного окна в команде все больше и больше бразильцев. Русских футболистов в основном составе почти не осталось, не говоря уже о воспитанниках.

    На мой взгляд, это недальновидная стратегия, нужно интегрировать своих футболистов, а не скупать всех подряд из другого чемпионата и оставлять россиян в запасе.

    «Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев», – сказал Петржела.

    • «Зенит» ранее подписал двух бразильских новичков – Педро и Нино.
    • Сообщалось, что клуб скоро пополнит еще один – за 18 млн евро перейдет Артур.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2024 18:38
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    Комментарии (38)
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    волчарик
    1704645127
    Сначала не соглашусь.Как Зенит тормозит?Привозит зарубежных не звезд и дает нашим звездам на их фоне показать себя,результат увы.Теперь соглашусь.Последний год трансферная политика равна 0.Завозят пучками,авось кто заиграет.Ну и конечно хочется видеть своих воспитнников.На мой взгляд Васильев еще не Бариос,но лучше привезенных Кейроса,Коваленко и уж тем более Ахметова-вообще непонятно зачем.
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    Петер круче мАсквы
    1704647911
    Можно подумать, что он открыл какого-то нового футболиста. Пришел в команду Морозова.
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    neveldomha
    1704651898
    Не понимаю, как развивается английский футбол, когда в лучшей пятерке клубов играют отсилы 2-3 англичанина
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    Аvеngеr
    1704652689
    Ширл, Мареш, Горак, Флахбарт, Гартиг, Несвадба. Губочан, Шкртел, Чонтофальски, Мак (Словаки, те же самые чехи) Итого 10+ 1 Петржела Бразильцев 11 +1 Фернандес (русский по паспорту)
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    erybov1965
    1704656860
    Уже даже "свои слепые" заметили.А то фанаты ничего не видят,говорят других иностранцев не меньше.Ну а про россиян,давно забыли.
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    Азбука
    1704662207
    В РПЛ 16 команд. Вот пусть один Зенит играет бразилами и прочими колумбийцами, а остальные исключительно посконными ногомячистами развивают российский футбол. 15 команд вполне достаточное количество мест для развития и роста. А Зенит будет индикатором их роста и нет проблем.
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    FReeMan1409
    1704672341
    Похоже Зенит не стал пролонгировать на 2024 год договор с П*держелой на ************* ... ))
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    evgevg13
    1704686373
    Прав на все сто.
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    timon2401
    1704693909
    Зенит клуб однодневка..сейчас деньги есть скупает бразилов, обнуленный уйдёт, спонсор тож и назад в пердив. Там про росийских футболеров и вспомнят в Питере
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    Alemann
    1704702369
    А что останавливать? Развитие футбола в этой стране остановилось лет 15 назад.
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