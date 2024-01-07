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    • Салтыков из «Крыльев» подписал контракт с московским клубом («Чемпионат»)

    Салтыков из «Крыльев» подписал контракт с московским клубом («Чемпионат»)

    Футболист «Крыльев Советов» Никита Салтыков продолжит карьеру в «Локомотиве». Контракт подписан.

    Остаток сезона форвард Салтыков проведет в Самаре на правах аренды, несмотря на то что «Локомотив» пытался заполучить Никиту уже зимой.

    «Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в «Крыльях» на правах аренды. Самарцы получат 30-35 миллиона рублей за игрока, агентские и подъемные обойдутся еще в 100 миллионов рублей», – написал источник.

    • У Салтыкова в этом сезоне 21 матч, 4 гола, 5 ассистов.
    • Игрок стоит 3 миллиона евро.
    • «Локомотив» прошлой зимой купил у «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.01.2024 16:07
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    Комментарии (17)
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    Красногорск_Фан
    1704635615
    Крылья то с чем останутся, да еще укрепив соперника? От Локомотива 2 очка отделяет. Не следил за ним, но вполне допускаю что может стать игроком основы. Добро пожаловать
    Ответить
    rac531
    1704637118
    Ну, что, Крылья? ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ?(( А деньги - просто СМЕШНЫЕ(((
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1704639970
    Агентам то за что 100 лямов!?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1704640068
    Все деньги в Москве,вот и разбирают провинцию
    Ответить
    волчарик
    1704640279
    Это конечно не 50 за Сутурмина,но прикол тот же.
    Ответить
    Lilipyt
    1704640779
    Цена игрока 35, цена агента 100. Потом плачут клубы что они убыточные.
    Ответить
    vsolon
    1704642420
    лучший клуб который развивает российский футбол это К.С.
    Ответить
    ZeBolotny
    1704646018
    Ну хоть не в "Спартак" и не в конюшню! Молодец Никита!
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    PAREVG.
    1704652992
    Пацану всего 19, и это скорее всего его первый сезон в основе, может и перегореть, может в разгул пойти. И, кстати, но сайте Локо никакой информации нет, возможно просто утка.
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    Тыр-Пырыч-vkontakte
    1704696099
    Какого футболиста потерял футбол России! Вагонетка душитель талантов.
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