Салтыков из «Крыльев» подписал контракт с московским клубом («Чемпионат»)

Футболист «Крыльев Советов» Никита Салтыков продолжит карьеру в «Локомотиве». Контракт подписан.

Остаток сезона форвард Салтыков проведет в Самаре на правах аренды, несмотря на то что «Локомотив» пытался заполучить Никиту уже зимой.

«Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в «Крыльях» на правах аренды. Самарцы получат 30-35 миллиона рублей за игрока, агентские и подъемные обойдутся еще в 100 миллионов рублей», – написал источник.

У Салтыкова в этом сезоне 21 матч, 4 гола, 5 ассистов.

Игрок стоит 3 миллиона евро.

«Локомотив» прошлой зимой купил у «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

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