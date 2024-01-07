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    Сибскана из медиафутбола раскритиковал политику «Зенита»

    Футболист медийного клуба «Амкал» Сибскана недоволен трансферной политикой «Зенита».

    «Гендиректор «Зенита» очень переживает за аудиторию медиафутбола. Предлагает даже, чтобы на поле всегда присутствовали три медиафутболиста, а не только урфинджусы. Круто, что такие высокопоставленные и влиятельные люди ратуют за блогеров.

    Я тоже переживаю за футбол и предлагаю, чтобы все клубы РПЛ хотя бы трех реальных русских футболистов выпускали в старте. А то вот «Зенит», например, закупился иностранцами и *** [обыгрывает] всех.

    Сколько их там уже? Вроде имеются девять бразиков, два колумбийца, один француз, один казах, один серб. А русских парней почти не выпускают, но ведь футбольная аудитория хочет смотреть на развитие своих футболистов. Буду ждать ответной реакции», – написал Сибскана в телеграме.

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Сейчас команда отстает от 1-го места на 2 очка.
    • «Зенит» возобновит сезон РПЛ домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.01.2024 15:01
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Айболид
    1704629287
    На Зенит постоянно всякий амКАЛ гавкает недовольно .
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    BAIv
    1704630148
    Мне не нравится закупки Зенита, но ещё больше не нравятся блогеры!
    Ответить
    Semenycch
    1704631126
    Пойди скажи свою чушь Сити, Реалу, Барселоне, Баварии и прочим грандам футбола в своих странах.
    Ответить
    порт
    1704633271
    Слова, что бы засветиться в сми.
    Ответить
    Аvеngеr
    1704639204
    "Сибскана" — хоккейная команда (хоккей с мячом, бэнди)- знаю Сибскана-футболист-незнаю. какая то не русская фамилия.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1704640595
    Он на вечеринке не был случайно в носке!) Блогеры самые бездельники
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    Цугундeр
    1704643042
    "Буду ждать ответной реакции» )) Ты хто ,Андрюша ? Не попавший на голую вечеринку облезлый пудель?)
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    Fialet
    1704652020
    Уберите этого чмыря из новостей.
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    raritet
    1704659448
    Раздалось кваканье с болот....
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