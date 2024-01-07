Сибскана из медиафутбола раскритиковал политику «Зенита»

Футболист медийного клуба «Амкал» Сибскана недоволен трансферной политикой «Зенита».

«Гендиректор «Зенита» очень переживает за аудиторию медиафутбола. Предлагает даже, чтобы на поле всегда присутствовали три медиафутболиста, а не только урфинджусы. Круто, что такие высокопоставленные и влиятельные люди ратуют за блогеров.

Я тоже переживаю за футбол и предлагаю, чтобы все клубы РПЛ хотя бы трех реальных русских футболистов выпускали в старте. А то вот «Зенит», например, закупился иностранцами и *** [обыгрывает] всех.

Сколько их там уже? Вроде имеются девять бразиков, два колумбийца, один француз, один казах, один серб. А русских парней почти не выпускают, но ведь футбольная аудитория хочет смотреть на развитие своих футболистов. Буду ждать ответной реакции», – написал Сибскана в телеграме.